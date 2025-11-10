RigenerAzioni 2025 prosegue con la magia della fiaba. Domenica 16 novembre in scena lo spettacolo “Il principe ranocchio”

La rassegna teatrale RigenerAzioni 2025, promossa dall’Associazione Culturale I Trovatori con il patrocinio del Comune di Castelbuono, prosegue il suo viaggio tra linguaggi e pubblici diversi. Dopo il primo appuntamento, la programmazione entra nel vivo con uno spettacolo dedicato alle famiglie e ai più piccoli: “Un Principe Ranocchio” della compagnia Nave Argo, in scena domenica 16 novembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium Crucis (Via Umberto I, 49).

Liberamente ispirato alla celebre fiaba dei Fratelli Grimm, lo spettacolo racconta la storia di un principe vanitoso che, trasformato in ranocchio da un sortilegio, imparerà – grazie a una buffa compagnia di personaggi fantastici – il valore dell’amicizia, della lealtà e del rispetto.

Con una messinscena vivace, costumi colorati, musica originale e dialoghi brillanti, “Un Principe Ranocchio” invita piccoli e grandi spettatori a riflettere, attraverso il sorriso, sull’importanza dei veri valori che fondano le relazioni umane.

RigenerAzioni 2025 conferma così la propria visione di un teatro che non si esaurisce nello spettacolo, ma diventa spazio di crescita e condivisione. La rassegna — che si articola tra novembre e dicembre 2025 — propone un calendario di appuntamenti pensati per tutte le età, alternando spettacoli serali e pomeridiani in un dialogo costante tra generazioni.

Data: Domenica 16 novembre, ore 17.30

Luogo: Auditorium Crucis – Via Umberto I, 49, Castelbuono

Biglietto: €10 adulti | €5 bambini