Rimborso missioni, cinema Astra, Eremo di Liccia, taglio alberi, la minoranza vuole chiarezza

Riceviamo e pubblichiamo si seguito le sei richieste di documentazione che il gruppo di minoranza Castelbuono in Comune ha indirizzato al segretario comunale Dott.ssa Domenica Fricano. I consiglieri di Castelbuono in comune in particolare dichiarano alcuni passaggi poco chiari in questioni che riguardano il contributo di 15mila euro per il recupero del cinema Astra, lo spostamento delle pietre del castello, l’annullamento della multa fatta al Consorzio produttori madoniti nel periodo di gestione dell’Eremo di Liccia, procedura di stabilizzazione di una parte di personale in cat. B3 e ancora il taglio degli alberi a Pontesecco e il rimborso di tutte le missioni effettuate dal sindaco. In basso le richieste per come le abbiamo ricevute:

Oggetto: Richiesta copia atti

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono alla S.V. il rilascio di copie relative ai seguenti provvedimenti amministrativi adottati dall’Amministrazione Comunale:

I provvedimenti (procedura di affidamento alla ditta, pareri tecnici degli uffici comunali e nulla osta della Sovrintendenza) afferenti allo spostamento delle pietre di valore storico-culturale, dall’area Castellana e relativa sistemazione in luogo del comune o privato con apposita relazione tecnica dell’ufficio di catalogazione ed inventariazione. Delibera con la quale è stato disposto il taglio degli alberi del Parco delle Rimembranze e di Pontesecco, corredata dai relativi pareri tecnici e delle necessarie autorizzazioni degli Enti a ciò preposti Atti relativi alla vicenda dell’annullamento delle tre multe da parte del Vicesindaco Annamaria Mazzola, sull’attività abusiva nell’Eremo di Liccia e sul rimborso delle somme al Comune inflitto dal Tribunale al Sindaco Mario Cicero dopo il mancato accoglimento del ricorso al TAR e della contestuale condanna alla spese; Atti relativi allo stanziamento della somma di € 15.000 per i lavori di recupero e di manutenzione per la riattivazione del locale privato EX CINEMA ASTRA e gli atti relativi all’affidamento di questi; Le determine di impegno di spesa e liquidazione per le missioni e relativi rimborsi spese del Sindaco a far data dal suo insediamento ad oggi; Tutta la documentazione relativa alla procedura di stabilizzazione dei dipendenti comunali in categoria B3;

Si rimane in attesa di un riscontro entro i termini previsti dallo Statuto Comunale.