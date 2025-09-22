Rimpatriata dopo 48 anni: i compagni dell’Istituto Agrario di Castelbuono si ritrovano alla Foresteria Mongerrati

Un tuffo nei ricordi e tanta emozione hanno caratterizzato la giornata dei compagni di scuola dell’Istituto Agrario di Castelbuono, che dopo 48 anni dal diploma si sono ritrovati per un incontro conviviale.

La location scelta è stata la suggestiva Foresteria Mongerrati, immersa nel cuore del Parco delle Madonie, cornice ideale per una rimpatriata che ha riportato indietro nel tempo, tra sorrisi, aneddoti e la gioia di ritrovarsi come un tempo.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ex studenti che, con grande entusiasmo, hanno condiviso il piacere di rivivere momenti di amicizia e complicità nati tra i banchi di scuola e rimasti indelebili nel tempo.

L’incontro è stato allietato da un pranzo festoso, arricchito da brindisi e risate, che ha rinsaldato legami mai sopiti. Un’occasione speciale che ha dimostrato come lo spirito di appartenenza e i ricordi scolastici continuino a unire, anche dopo quasi mezzo secolo.