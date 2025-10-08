Ringraziamenti della Compagnia per i festeggiamenti in onore di Maria S.S.ma del Rosario 2025

Ogni prima domenica di Ottobre, come da tradizione, si sono svolti i festeggiamenti in onore di Maria S.S.ma del Rosario. Sabato 4 ottobre, presso Piazza Tenente Schicchi, si è svolto l’ormai consueto spettacolo “CORRIDA – Dilettanti allo sbaraglio” condotto da Gabriele Perrini e Daniele Abbate che unisce grandi e piccini all’insegna di gioia e divertimento.

Giorno 5 ottobre, Don Pino Vacca, alla presenza delle Autorità cittadine, ha celebrato la S. Messa del “Colloquio” con l’ammissione dei nuovi confrati e delle nuove Consorelle. Nel pomeriggio, invece, è stato organizzato il “JOCU DI PIGNATI” con l’animazione del mago Magnum.

È doveroso ringraziare coloro i quali hanno collaborato per la buona riuscita dei festeggiamenti, ovvero: il Sindaco e l’amministrazione Comunale per averci fornito supporto e sostegno; Don Pino Vacca per la sua presenza; l`unione delle confraternite rappresentate dal presidente Lo Mauro Francesco; Gabriele Perrini e Daniele Abbate per aver condotto la “Corrida”; il presidente; i membri del comitato; i confrati e tutte le persone che hanno partecipato e aiutato con dedizione e serietà all’organizzazione della festa.

Infine un affettuoso grazie è rivolto a tutti i castelbuonesi che hanno mostrato vicinanza e devozione alla Madonna rendendo viva una fede condivisa che rinvigorisce i legami della nostra comunità.

La Compagnia Maria SS.ma del Rosario