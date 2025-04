Rinnovato il coordinamento della Costituente per Castelbuono

Nella seduta di marzo della propria assemblea degli iscritti, la Costituente per Castelbuono ha rinnovato il proprio organo di Coordinamento, costituito dai quattro consiglieri e da sette componenti eletti tra i soci.

Nel rispetto di un basilare e irrinunciabile processo democratico, durante la sua storia politica iniziata nel 2020, il gruppo ha eletto e rinnovato tre Coordinamenti, organi di rappresentanza dell’Assemblea con funzioni propositive e decisionali, il cui compito si espleta in collegamento costante con l’assemblea, che è il primo luogo politico di discussione e confronto non solo in relazione all’amministrazione locale ma anche a nuove visioni progettuali e alle grandi tematiche nazionali e sovranazionali che stanno interessando il nostro tempo.

Il Coordinamento ricalca da sempre il modello istitutivo orizzontale e non verticistico della Costituente. I sette eletti affiancano direttamente i quattro consiglieri. La loro elezione è avvenuta nella sede della Costituente di via Mariano Raimondi.

Il nuovo Coordinamento è costituito da Enzo Biundo,Gioacchino Cannizzaro, Claudia Di Giorgi, Rosaria Piro, Mariangela Pupillo, Nicola Raimondo, Maurizio Spallino. Raimondo e Piro espleteranno all’interno dell’organo una funzione guida.

L’obiettivo della Costituente rimane l’impegno per una evoluzione organica della comunità, alla luce di fattori quali il cambiamento climatico e l’attuale prospettiva sociale che ha visto decrescere la popolazione e migrare una fascia consistente di professionalità e di potenziale generativo. I valori a cui la Costituente si ispira sono quelli che vedono la politica alla guida di uno sviluppo che sia moderno, ecosostenibile, etico e solidale.