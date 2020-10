Rinnovo Cariche sociali della Pro Loco di Geraci Siculo

Si è tenuta Domenica 18 ottobre, presso la sala convegni “Antonio Filippone” del Convento degli Agostiniani di Geraci Siculo, l’assemblea elettiva delle cariche sociali quadriennio 2020/24 della Pro Loco di Geraci Siculo.

Al suo secondo mandato Giacomo Sacco, anche consigliere provinciale, si è riconfermato alla guida della suddetta associazione: “Sono felice che gran parte di voi ha riavuto fiducia in me e in tutto il direttivo, a tal proposito ringrazio tutti indistintamente. Il nuovo direttivo ha subito espresso il piacere di riconfermare me come presidente ed io lo farò in modo da poter continuare il mio lavoro con impegno e tanta buona volontà, favorendo il nostro borgo affinchè possa godere sempre più di un’ottima reputazione” .

Si confermano in consiglio le cariche di Marcello Bonomo (tesoriere), Liborio Paruta (segretario) e Bartola Neglia (vice presidente), a cui si aggiungono i consiglieri: Maria Concetta Maggio, Antonio Pupillo, Agnese Fiorentino.

L’associazione che da quattro anni si spende per dar lustro ad uno dei Borghi più belli d’Italia augura buon lavoro al presidente e a tutto il consiglio direttivo!