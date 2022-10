Ascolta l'articolo

Risale a pochi giorni fa il rinnovo delle cariche direttive dell’Associazione ManualMente Castelbuono. Dall’assemblea dei soci è stata eletta Presidente Rosalba Di Paola, VicePresidente Maria Maggio, Segreteria Maria Rosaria Norata e Consigliere Maria Mercante e Angela Battaglia.

L’Associazione ManualMente nasce nel febbraio del 2014 dall’idea comune di alcuni artigiani hobbisti di mettersi in gioco, nel proprio territorio, per far conoscere la propria manualità condividendone ogni aspetto. Varie le tecniche tradizionali usate che si sviluppano dando spazio a nuove sperimentazioni così da rendere contemporanei i manufatti creati apprezzati da una vasta cerchia di persone che va dai più piccini, agli uomini, alle donne di ogni età durante le mostre mercato che periodicamente vengono organizzate in concomitanza degli eventi nel calendario del Comune di Castelbuono e, soprattutto, un grande richiamo ha il Mercatino di Natale organizzato dall’Associazione stessa.

Oltre a tramandare le tradizioni dell’artigianato l’Associazione ManualMente ha una valenza di non secondaria importanza: creare legami, trame interpersonali e amicizie che favoriscono benessere e tengono alto il morale, perché ideare e creare astrae la mente dal tran tran quotidiano. Augurando un buon lavoro al nuovo Direttivo Vi invitiamo a restare aggiornati sui prossimi eventi seguendo la pagina ManualMente Castelbuono su Facebook.