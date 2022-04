Rinviato l’incontro con lo scrittore Massimo Maugeri. Era previsto per il 21 aprile

Ascolta l'articolo

Il Consiglio di Biblioteca e l’Amministrazione comunale informano che l’incontro programmato per il prossimo 21 aprile non avrà luogo a causa di impedimenti dell’ultim’ora dello scrittore Massimo Maugeri.

L’evento viene rinviato a maggio, in data che sarà resa nota successivamente .

Cogliamo l’occasione per porgere alla Comunità di Castelbuono gli Auguri di una serena Pasqua.

Il consiglio della Biblioteca “ Antonio Castelli” .