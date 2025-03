Riparte con un nuovo ciclo di incontri il laboratorio di politica organizzato dalla Costituente per la Castelbuono di Domani

Gli incontri del nuovo ciclo avranno inizio questa primavera, e dopo l’interruzione estiva, riprenderanno in autunno.

Quest’anno la novità è che, nell’ organizzazione, nella scelta dei temi e nella conduzione degli incontri, saranno protagonisti i giovani, portatori di un nuovo punto di vista ed aspettative proprie.

Insieme a loro cercheremo di affrontare varie tematiche e di aprire un dibattito.

Per chi volesse partecipare, il primo evento si terrà domenica 23 marzo presso il complesso di S. Francesco, nella sala intitolata a padre Emilio Piro, ed avrà come oggetto l’analisi di un periodo tragico per la nostra Repubblica, la strategia della tensione e le trame che ne furono alla base. Seguiranno un incontro su “Nuovi ricchi e tanti poveri, liberismo e alternative”, e uno sui sistemi elettorali e i loro effetti sulle dinamiche democratiche.