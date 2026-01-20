Riparte la stagione teatrale di Spazioscena: il 25 gennaio in scena il monologo “NOVE”

Riprendono le attività teatrali a Spazioscena dopo un autunno intenso dedicato alla musica. Ad aprire la nuova stagione sarà lo spettacolo “NOVE – racconto di una famiglia italiana”, scritto da Egle Doria e Nicola Alberto Orofino, vincitore del Premio Giuria Giovani al Milano Off Fringe Festival 2022.

In scena va la storia di una donna siciliana, figlia, nipote, moglie e madre innamorata, che prende forma in un monologo ironico e profondamente commovente. Un racconto intimo che diventa universale: l’attrice porta sul palco la necessità di raccontare la propria verità per dare voce a molte altre storie, a tutti i possibili modi di essere famiglia. “NOVE” si fa così emblema di una storia italiana, segnata dalla fatica delle ipocrisie, dal silenzio della legge, ma anche dalla forza del teatro, capace di raccontare ogni espressione naturale dell’amore e di contribuire alla rivendicazione dei diritti ineludibili di ogni figlio.

Lo spettacolo, interpretato da Egle Doria e diretto da Nicola Alberto Orofino, unisce parole, emozioni e immagini in un percorso che attraversa memoria, identità e affetti, restituendo al pubblico una narrazione intensa e necessaria, capace di far riflettere e di creare empatia.

Al termine della rappresentazione è previsto un momento di confronto e dibattito con alcune persone rappresentanti di Famiglie Arcobaleno in Sicilia, per approfondire i temi affrontati in scena e aprire uno spazio di dialogo con il pubblico.

Info pratiche

Lo spettacolo si terrà sabato 24 gennaio nella sala teatro dell’associazione Spazioscena, con ingresso da via Abruzzo 10. L’inizio è previsto per le 21:15; lo spazio aprirà già dalle 20 per consentire al pubblico di arrivare con anticipo, scegliere il posto preferito e rinnovare la tessera associativa 2026, al costo di 5 euro, comprensiva di un drink omaggio.

I biglietti sono acquistabili su Eventbrite.

Per informazioni:

associazionespazioscena@gmail.com

tel/WhatsApp +39 346 6209451