Riprendono gli Incontri tematici nella sede della Costituente in occasione dell’apertura della sede ai cittadini.
Martedì 20 gennaio, sempre alle 17,30, in via Mariano Raimondi n. 28, si continuerà a parlare con Angelo Ciolino, Sindaco di Castelbuono dal 1993 al 1996, di:
LA PRIMAVERA CASTELBUONESE DEL 93: CONOSCERE IL PASSATO PER CAPIRE IL PRESENTE E NON SBAGLIARE IL FUTURO.
Martedì parleremo di scelte e politiche culturali.
