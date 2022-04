Ripristinata la storica cabina Enel Russo

Ascolta l'articolo

Una buona notizia per Castelbuono. E’ stata infatti ripristinato l’originario prospetto della cabina Enel Russo situata al km 14 della SS 286, angolo via Dante Alighieri via Principe Umberto.

Ricordiamo che la cabina era stata oggetto di lavori nello scorso febbraio che ne avevano compromesso l’aspetto con la rimozione della scritta Russo, delle nicchie di isolatori e con la finestra murata.

Tuttavia, lo stravolgimento della cabina fu oggetto di una ragionata critica da parte di due nostri concittadini (Enzo Sottile e Sergio Barreca) ai quali questo blog diede il plauso di avere posto all’attenzione dei cittadini quanto stava accadendo.

Successivamente è intervenuta in replica l’amministrazione dando una propria spiegazione dell’accaduto pur con tempistiche non del tutto convincenti.

Ma, almeno in questa occasione, si è subito corso fortunatamente ai ripari