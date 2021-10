Rischio idrogeologico, a Petralia Soprana inizio dei lavori per messa in sicurezza del costone roccioso sotto Chiesa di Loreto

Petralia Soprana – Al via i lavori di consolidamento del quartiere Loreto. Stamani è avvenuta la consegna dei lavori all’impresa Antonini S.r.l. di Perugia aggiudicataria dell’appalto di 668 mila euro. A breve quindi inizieranno i lavori attesi da anni grazie ai quali sarà eliminato il rischio idrogeologico del versante sud-ovest che metteva in pericolo anche la Chiesa di Loreto.

La zona oggetto del consolidamento si estende a valle del centro storico di Petralia Soprana e sino alla panoramica Madonnuzza, un viadotto realizzato tra il 1987 e 1991 mai completato a causa del fallimento dell’impresa esecutrice. Una vera e propria incompiuta i cui lavori eseguiti ed abbandonati hanno favorito l’accentuarsi di fenomeni erosivi del pendio alimentati anche dagli agenti atmosferici. Un pericolo e un problema che tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno affrontato senza riuscire ad arrivare alla risoluzione. Dopo tante vicissitudini oggi sono stati consegnati i lavori che dovranno concludersi entro la fine del mese di maggio prossimo.

L’intervento che sarà realizzato prevede la pulizia, sistemazione e rimodellamento del versante roccioso con la rimozione dei massi pericolanti. Su tutto il versante ripulito sarà posizionata e fissata la rete paramassi. Una scelta che garantirà la stabilità del costone assicurando l’assenza di impatto ambientale. La struttura della rete, infatti, ha la capacità di non alterare i normali processi di filtrazione delle acque creando condizioni favorevoli anche alla rapida crescita e lo sviluppo della vegetazione consentendo di ottenere un ripristino naturale dell’area interessata. Si interverrà su tre aree ed anche sul taglio del piede del costone eseguito con i lavori della panoramica che ha reso critica la stabilità di tutto il pendio.

Grande la soddisfazione del sindaco Pietro Macaluso per l’obiettivo raggiunto. “Finalmente si risana una ferita aperta da molto tempo. Dopo anni di attese e di impegno quotidiano – afferma il sindaco – siamo riusciti a risolvere questo gravoso problema. Con la realizzazione del consolidamento si mette in sicurezza l’intero costone, la chiesa di Loreto e il suo quartiere. Con l’affidamento dei lavori la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico ha colmato un ritardo imbarazzante. Le nostre sollecitazioni e l’impegno di tutta l’amministrazione comunale hanno portato questo importante risultato a vantaggio del centro storico sia in termini di sicurezza che naturalistico.