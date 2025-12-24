Rising Sound: a Spazioscena ultimo appuntamento con georgia, georgia

A chiudere il viaggio di Rising Sounds 2025 – la rassegna musicale dedicata alla scoperta delle voci più originali della scena indipendente italiana, organizzata in collaborazione con l’Associazione Glenn Gould, curata da Ypsigrock Festival e supportata dal Nuovo IMAIE – sarà georgia, georgia che si esibirà a Spazioscena lunedì 29 dicembre.

georgia, georgia è il progetto della cantautrice veronese Giorgia Piva (classe 1999) e nasce dalla necessità di scrivere come atto liberatorio: testi intimi, confessionali, che si muovono tra fragilità e desiderio di riscatto.

Le sue canzoni respirano un indie / alternative pop dal respiro internazionale, sospeso tra malinconia e luce, con riferimenti dichiarati a Phoebe Bridgers, boygenius, Clairo, The 1975 e The Strokes, senza dimenticare un tocco retrò che guarda ai Fleetwood Mac.

Firmando a inizio 2024 con Factory Flaws, georgia, georgia ha già calcato palchi importanti come Arci Bellezza (opening per Infinity Song) e affrontato tournée internazionali in Germania con i Power Plush, confermandosi come una voce delicata ma determinata, capace di trasformare l’emotività in paesaggi sonori condivisibili.

A Spazioscena il suo live sarà un momento di sospensione, con chitarre che tremano piano e parole che restano addosso.

Programma della serata

La serata avrà inizio dalle 19:30 con un dj set di apertura e il bar attivo per chi vorrà fare un aperitivo insieme.

Il concerto, che per le sue peculiarità sarà fruibile in piedi, inizierà alle 21:30 e sarà seguito da un ultimo set musicale.

Tickets

Intero: 10 €

10 € Ridotto bambini (6–12 anni): 5 €

Biglietti disponibili su DICE.

Per chi non lo avesse già fatto, è possibile aggiornare gratuitamente l’iscrizione all’associazione cliccando qui ➝ Tesseramento Spazioscena