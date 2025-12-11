Rising Sounds presenta Agenda dei Buoni Propositi a Spazioscena

Rising Sounds, la rassegna musicale dedicata alla scoperta delle voci piu originali della scena indipendente italiana, organizzata in collaborazione con l’Associazione Glenn Gould, continua il suo viaggio tra le nuove voci della musica indipendente italiana con Agenda dei Buoni Propositi, il progetto del giovane artista pugliese Tiziano Parente (classe 2002), che si esibira a Spazioscena sabato 13 dicembre.

Negli ultimi tre anni Agenda dei Buoni Propositi ha lavorato con una cura quasi rituale al suo primo album, Prima Danza, uscito quest’anno per Dischi Uappissimi. Un lavoro che affonda le mani nella psicologia e nell’analisi antropoanalitica, un concept album che attraversa elettronica, ambient e sperimentazione, trasformando la fragilita umana in paesaggi sonori di rara intensita. Un racconto in musica ispirato alla vicenda di Ellen West, nome fittizio di una paziente di un celebre caso clinico studiato dallo psichiatra esistenzialista svizzero Ludwig Binswanger, figura reale e simbolica di liberta e sofferenza, in cui suono e psicologia si intrecciano fino a confondersi.

Il risultato e un viaggio ipnotico e profondo, fatto di voci distorte, ritmi pulsanti e silenzi sospesi, in equilibrio tra la potenza del corpo e la delicatezza dell’emozione, un linguaggio personale che richiama le atmosfere di IOSONOUNCANE, Jon Hopkins e Ben Frost.

Agenda dei Buoni Propositi arriva a Spazioscena per un set che e insieme concerto e rito, un’esperienza sonora che tocca la mente e la pelle.

Vi aspettiamo per scoprirlo!

Come gia raccontato in occasione del primo concerto, per questa rassegna lo spazio avra un’atmosfera un po’ diversa dal solito: apriremo gia dalle 19:30 con un dj set di apertura e il bar attivo per chi vorra fare un aperitivo insieme.

Il concerto, che per le sue peculiarita sara fruibile in piedi, iniziera alle 21:30 e sara seguito da un ultimo set musicale per continuare a stare insieme.

TICKETS

• Intero: 10 euro

• Ridotto bambini (6-12 anni): 5 euro

Biglietti disponibili su DICE.

Stiamo anche aggiornando l’elenco dei soci di Spazioscena: l’iscrizione e gratuita e puoi farla qui: Tesseramento Spazioscena.

Infine, come vi avevamo anticipato, da gennaio torna di scena il Teatro!