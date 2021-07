Rissa fra cugini a Castelbuono, condanne confermate in Cassazione

Rissa tra donne e in famiglia. Lo scontro fisico tra consanguinei finito nelle aule di tribunale

Come riporta Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia di oggi, i giudici, hanno confermato le condanne per lesioni per un 32enne e per la sorella 35enne, entrambi di Castelbuono, a due mesi di reclusione e al risarcimento danni alla parte civile, da determinarsi in sede civile.

I due fratelli avevano accusato la cugina di un maltolto. Da lì lo scontro fisico, tanto che la vittima era stata costretta a portare a lungo il collare a causa dei colpi subiti. La denuncia per lesioni personali aveva portato all’apertura di un procedimento penale.

Al processo la ragazza malmenata si era costituita parte civile mediante l’avvocato Pietro Minutella. Dopo un lungo dibattimento, il giudice monocratico Sabina Raimondo aveva condannato i due fratelli a due mesi di reclusione. Sentenza poi confermata dalla quarta sezione della Corte di appello e ora resa definitiva dalla Cassazione.