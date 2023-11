Ritorna il Gruppo Teatro Incontro con “Chi si fa pì spusari un figghiu”, commedia brillante di Massimo Pantano

Torna a grande richiesta il Gruppo Teatro Incontro con la commedia “Chi si fa pì spusari un figghiu”, testo in tre atti di Massimo Pantano

Il Gruppo, dopo una pausa obbligata dall’evento pandemico, nell’imminente 2024 giungerà ai suoi 50 anni. Un grande traguardo che vede a capo il regista, nonché presidente del gruppo, Aldo Mazzola e i suoi componenti, che da sempre sono l’anima portante di questa bella realtà teatrale.

Il Gruppo Teatro Incontro nasce nel 1974, in un periodo di grandi iniziative culturali e con la volontà di far rivivere le rappresentazioni carnevalesche e la satira, espressa nelle forme tipiche del teatro dialettale.

Il Gruppo, in questi anni, ha percorso un cammino non sempre facile e agevole per le difficoltà proprie del teatro nel tessuto castelbuonese. Con l’inserimento di nuovi attori e di quelli che negli anni si sono succeduti, il bagaglio delle rappresentazioni si è riempito, spinto soprattutto dall’’incoraggiamento, dalla spinta e dalla richiesta della commedia “annuale” da parte del pubblico paesano, diventando un appuntamento irrinunciabile!

A grande richiesta e con animo trepidante, il Gruppo Teatro Incontro Castelbuono torna in scena il prossimo 7 e 9 Dicembre 2023 presso il CinemaAstra, alle ore 21:30, con la commedia “Chi si fa pì spusari un figghiu”, testo in tre atti di Massimo Pantano.

I biglietti saranno in vendita, presso Casa Speciale, sita in Piazza Margherita

Sabato 2 Dicembre , dalle ore 10:30 alle ore 12:30; nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:30

, dalle ore 10:30 alle ore 12:30; nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:30 Domenica 3 Dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Il costo del biglietto è di € 10,00 (compresi diritti di prevendita).

L’evento è organizzato dal Gruppo Teatro Incontro con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

Si ringraziano gli sponsor:

Bar Cavour di Massimo Cicero

Obrag di Rosanna di Garbo

Il Fiore di Provvidenza Fiasconaro

E gli addetti ai lavori: