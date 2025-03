Ritornano le Passeggiate dell’Invisibile. Un ciclo di incontri in natura nei boschi delle Madonie

Dopo il grande successo della prima edizione ritornano per il 2025 le Passeggiate dell’Invisibile.

Un ciclo di incontri in natura nei boschi delle Madonie dedicati alla “riscoperta” dell’invisibile che ci circonda e per promuovere il legame tra Arte e Natura nel pieno rispetto dell’ecosistema.

Passeggiate per lasciarsi ispirare dalla bellezza della natura, osservare tracce nascoste, condividere momenti preziosi e dare vita a storie fantastiche insieme.

Durante queste passeggiate i partecipanti dovranno scegliere, raccogliere, annotare, fotografare “piccoli dettagli” che il bosco ci regala. Successivamente in un momento collettivo tutti questi “dettagli” daranno le basi per la creazione di una storia fantastica.

L’esperienza sarà arricchita da performance artistiche a tema naturalistico di volta in volta differenti, con un impatto sonoro minimo nel rispetto dell’ambiente circostante.

Ogni incontro si concluderà con un picnic condiviso in un momento di convivialità per rafforzare il legame tra i partecipanti e la natura.

Partecipazione con contributo: 5€ a persona (partecipazione gratuita per i minori di 12 anni)

I partecipanti riceveranno in omaggio un voucher valido per 1 ingresso al Museo Civico di Castelbuono.

È gradita la prenotazione

inviando una mail all’indirizzo: ilcinghialeelabalena@gmail.com

Primo appuntamento:

domenica 23 marzo 2025 ore 9.30

Chi Cerca Trova, Compagnia Rasoterra.

Circo per tutta la famiglia

Partenza da Masseria Rocca di Gonato, Castelbuono

Si consiglia abbigliamento adeguato con scarpe da trekking e pranzo al sacco.

Rasoterra è una compagnia di circo contemporaneo e arte di strada.

La sua ricerca artistica si sviluppa come un salto, un tentativo di decollo, una sfida alla gravità che ancora i piedi al suolo.

Attraverso gli spettacoli, esplora e condivide con il pubblico riflessioni su temi scelti, trasformandoli in esperienze coinvolgenti.

Lo spettacolo Chi cerca, trova è incentrato sul tema della ricerca: dove si nasconde ciò che si cerca? Come il punto di vista può trasformare la percezione della realtà? Il gioco e la fantasia arricchiscono questo viaggio, rendendolo ancora più sorprendente.