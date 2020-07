Rizzi, “ma come è ammissibile amministrare un comune così?” Francioso, “denuncio Rizzi e l’ASP”

Si fa sempre più serrato lo scontro sul trasferimento dei cani del Comune di Castelbuono, con reciproco scambio di accuse e migliaia di visualizzazioni che si ripetono sui social.

In sintesi, Mirco Francioso dell’Associazione Delfini, in un lungo video pubblicato sotto, minaccia di denunciare l’ASP per avere bloccato il trasferimento mentre Rizzi si affida ad un post su Facebook con il quale commenta Francioso salire sulla macchina dei Vigili Urbani di Castelbuono.

Post di Enrico Rizzi e video



Video di Mirco Francioso