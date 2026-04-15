Rosario Ficile ✞ 15 aprile 2026

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- Perdita d’acqua in Via Vittorio Emanuele a Castelbuono: f… Per ora con l'acqua gli va proprio male •La mente eccelsa ha passato l'intera sua vita a sperperare soldi (sempre rigorosamente de…
- Perdita d’acqua in Via Vittorio Emanuele a Castelbuono: f… Ed io pago •Mi auguro che questi importanti lavori siano eseguiti meglio delle tanto decantate "etern…
- Perdita d’acqua in Via Vittorio Emanuele a Castelbuono: f… Giardiniere •Stanno innaffiando le piante nel vicino negozio di fiori
- Firmato il contratto tra Agenzia Spaziale Europea e GAL H… Antonio2 •Ottimo!
- “Verso una pace disarmata e disarmante”: dome… Antonio2 •Con tutto il rispetto, ma queste marce non servono a nulla. Sai quanto importa ai contend…
- Castelbuono, insediati Mini-Sindaca e Mini-Consiglio del … Aspettando godrò •Cicero per la prima volta dopo sei mesi si è tolto il K-way e l'ha consegnato a Prestiann…
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