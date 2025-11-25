Runner’s World celebra i suoi 20 anni e assegna 13 riconoscimenti. Tra i premiati anche il Giro Podistico di Castelbuono

(siciliarunning.it)

MILANO – Runner’s World Italia ha celebrato i suoi 20 anni di attività con un evento speciale che, venerdì 21 novembre, ha riunito atleti, rappresentanti del settore e operatori del mondo running, all’interno del Village della Milano21, la mezza maratona organizzata da FollowYourPassion.

La serata, condotta da Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, ha rappresentato un momento di sintesi del percorso compiuto dal magazine dal 2006 a oggi: vent’anni in cui Runner’s World ha contribuito a far crescere e consolidare la cultura della corsa in Italia, fornendo contenuti, strumenti e ispirazioni a una community sempre più vasta.

Le tredici “Icone del running” premiate:

Nel corso dell’evento sono stati assegnati i premi “Le icone del running”, riconoscimenti destinati a persone, realtà e progetti ritenuti particolarmente significativi per l’impatto avuto sul movimento italiano della corsa. Le categorie spaziano dall’atletica di élite ai social, dal mondo del trail all’impegno solidale.

Ecco tutti i premiati 2025:

Il campione – Iliass Aouani, oro europeo in maratona e bronzo ai recenti Mondiali di Tokyo

L’ispiratore – Roberto Disante

La trascinatrice – Najla Fratella

La community – Urban Runners

La creator – Thefashionjogger

L’evento – DeeJayTen (Linus)

Il trail runner – Francesco Puppi

L’altruista – Wearerunchallenge

Il motivatore – Lorenzo Lotti (Sempre di Corsa)

I filantropi – Run MMT

I pionieri – Giro Podistico Internazionale di Castelbuono

Le voci della corsa – Personal Best (Radio24 Web)

Il maestro – Fulvio Massini (Consulenti Sportivi).

Tra i pionieri trionfa il Giro Podistico Internazionale di Castelbuono

Particolare rilevanza, per la comunità podistica siciliana e non solo, ha avuto il premio conferito nella categoria “Pionieri” al Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, una delle manifestazioni più longeve e prestigiose del panorama nazionale e internazionale.

A ritirare il riconoscimento è stato Antonio Castiglia, presidente del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, che ha guidato l’evento nei suoi anni più recenti rafforzando il valore tecnico e identitario.

Il premio arriva in un momento simbolico: nel 2026 il Giro raggiungerà la sua 100ª edizione, un traguardo che poche gare al mondo possono vantare e che conferma il ruolo del Giro come riferimento storico della corsa su strada. Un connubio inscindibile con il territorio e la gente di Castelbuono.