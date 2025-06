S. Giovanni, i momenti di una festa di comunità

Nella consapevolezza che rievocare le tradizioni è segno di resistenza culturale, anche quest’anno la Costituente ha onorato con una organizzazione tradizionale e tante presenze il rito di S. Giovanni, la festa di strada che tesse da secoli la storia sociale castelbuonese.

In via Mariano Raimondi, dove la festa è stata organizzata, la serata si è caratterizzata non solo per il fuoco acceso fino a mezzanotte, le tradizionali quarare di fave e patate, i festoni di edera appesi come si faceva in passato tra le case dirimpettaie, gli attrezzi più antichi del lavoro della terra, la musica popolare, le canzoni della tradizione contadina e il vino, ma anche per una rappresentativa mostra fotografica allestita sulle pareti dell’antico caseggiato che costeggia la strada sul lato destro a partire dalla Piazzetta. 100 anni di storia dal 1925 narrata da immagini di serate di S. Giovanni in punti noti del paese, con un parallelismo storico-sociale alla vicina Isnello con la sua festa di S. Pietro e Paolo.

In entrambi i casi feste che hanno accomunato generazioni, nate come rituali di ringraziamento della madre terra, dopo i raccolti. Dal passato fino ai nostri giorni, nella scrittura involontaria di pagine di vita umana e storia di popolo, non scritta nei manuali appositi, ma molto ben definita dal nostro conterraneo Gesualdo Bufalino in un noto romanzo.

“Storia non è solo quella conservata negli annali del sangue e della forza; bensì quella legata al luogo, all’ambiente fisico e umano in cui ciascuno di noi è stato educato. Storia è il gesto con cui si in­tride il pane nella madia o si falcia il grano; storia è un nomignolo fulmineo, un proverbio cattivante, l’inflessione d’una voce, la sago­ma d’una tegola, il ritornello d’una canzone; tutto ciò, infine, che reca lo stemma del lavoro e della fantasia dell’uomo. Materia che deperisce prima d’ogni altra cosa e di cui nessuno, quasi, si cura di custodire i reperti”.