Sabato 11 maggio a Spazioscena lo spettacolo “La Porta della Vita”

La tragedia delle morti in mare e della deprivazioni dei diritti sul lungo cammino per Lampedusa

Scritto da Francesco Viviano

Adattamento teatrale di e con Alessandro Ienzi

Produzione Raizes Teatro

La Porta della Vita è uno spettacolo teatrale tratto dall’omonimo testo scritto da Francesco Viviano, giornalista che ha dedicato la propria ricerca e attività professionale all’osservazione e al racconto dei flussi migratori dall’Africa all’Italia.

La performance è un adattamento teatrale di Alessandro Ienzi, che ne è anche interprete.



La Porta della Vita è una raccolta di quattro racconti, quattro differenti punti di vista sul lungo viaggio dall’Africa all’Italia che in molti sono costretti ad affrontare per guadagnarsi migliori condizioni di vita, una dignità, un lavoro o per fuggire dalle guerre.



Austin un giovane nigeriano, che lascia il suo villaggio pochi mesi dopo l’assassinio di suo padre e attraversa il deserto per approdare in Libia e poi, attraversando il mare in tempesta, a Lampedusa.



Asik, il comandante del mercantile turco Pinar, che riesce a salvare 144 persone in mare, perdendone una, che annega, una giovane donna, di 18 anni, incinta del suo bimbo.



Florent, una ragazza madre, che ha appena partorito e battezzato a Lampedusa, la sua bambina frutto di una violenza subito nelle carceri libiche.



Un militare della Guardia di Finanza italiana, costretto a operare un respingimento forzato e a riaccompagnare 205 rifugiati in Libia, e affranto per dover eseguire un ordine che definisce disumano.



Sono questi i quattro personaggi che si avvicendano nel corso dello spettacolo, offrendo diverse prospettive e un’unica domanda: Vivere o morire?

