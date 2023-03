Sabato 11 marzo a Spazioscena lo spettacolo “Tutti in valigia”, di e con Luigi Ciotta

L’11 marzo Spazioscena apre le porte al teatro circo con lo spettacolo “Tutti in valigia”, di e con Luigi Ciotta.



NOTE

Valigie dentro valigie dentro valigie: oggetti che cambiano forma in continuazione dando vita, sempre, a nuovi scenari.

Uno spettacolo che ci porta indietro nel tempo: un albergo immaginario, pieno di clienti carichi di vecchie valigie.

Sono gli anni 30, la musica accompagna un simpatico facchino nella sua travolgente lotta contro il caos.

Tra teatro fisico, clown e abilità circensi Luigi Ciotta con la sua semplicità coinvolge e gioca con il pubblico dando vita ad uno spettacolo dal ritmo incalzante e dai numerosi momenti poetici.



Lo spettacolo è adatto a bimbi e adulti!

Al termine della performance Luigi Ciotta presenterà al pubblico “Parole al vento”, un progetto partecipativo rivolto ai cittadin* da 5 ai 99 anni liberamente ispirato a un’antica tradizione tibetana secondo la quale il movimento delle bandierine al soffio del vento corrisponde a buon auspicio di felicità, prosperità e pace. Giocare per raccontarsi liberamente senza censure, inventare nuovi mondi, condividere con gli altri una comune forma di libertà rende Parole al vento un modo inedito di conoscere le persone che ci circondano. Una palestra di creatività che lascerà emergere quella parte di noi che aspetta di essere ascoltata e che si fonderà con la voce delle storie degli altri in un contatto pieno di significati.