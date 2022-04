Sabato 23 aprile escursione alle grotte della Gurfa (Alia) e al Castello di Caccamo

Ascolta l'articolo

Le grotte della Gurfa nei pressi del comune di Alia (provincia di Palermo) sono un esempio di architettura rupestre. Sono composte da sei ambienti scavati dall’uomo in una rupe di arenaria rossa. Il nome Gurfa deriva da quello arabo ghorfa, ricordo della dominazione musulmana, che significa stanza, magazzino.

Il castello di Caccamo, di origine medievale è uno dei più grandi e meglio conservati tra i castelli normanni in Sicilia e in Italia. Il maniero sorge sulla sommità di un imponente roccione, alto 513 metri sul livello del mare, posto alle pendici di Monte Rotondo (m 919) e dominante sulla campagna circostante, la vallata del fiume San Leonardo e la diga Rosamarina. Le strutture in stile normanno sono conferite da Matteo Bonello, signore di Caccamo, nel XII secolo in seguito alla riconquista dell’isola.