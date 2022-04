Sabato 30 aprile il comizio di Anna Maria Cangelosi in piazza Francesco Minà Palumbo

Ascolta l'articolo

Alle ore 19.30 di sabato 30 aprile, Anna Maria Cangelosi, candidata Sindaca, prosegue a illustrare il programma della Costituente per la Castelbuono di domani in piazza Minà Palumbo.

Anna Maria e la Costituente si propongono ai cittadini con la forza di un progetto che nasce dall’ascolto delle istanze di tutti e dalla ricerca dei percorsi di crescita e sviluppo della comunità. L’obiettivo è una Castelbuono che sia luogo dove coltivare il futuro, affinché i nostri figli abbiano salde radici e rami frondosi per protendersi verso il mondo. È un obiettivo alto ma possibile da raggiungere, con il contributo di donne e uomini di buona volontà e capaci di passione, perché, come in un puzzle, ciascun pezzo è necessario e nessuno superfluo.

Anna Maria Cangelosi chiede a tutti i castelbuonesi di partecipare, sabato e sempre, per continuare il cammino intrapreso, affinché la politica ritorni ad essere il luogo in cui comporre in bellezza e armonia per tutti il lavoro e l’impegno quotidiano di ciascuno.

Interverranno anche Maria Pina Ippolito e Nicola Raimondo, candidati al Consiglio comunale.