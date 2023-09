Dal 22 al 24 settembre a Castelbuono il Sicily Beer Fest

Inizia il conto alla rovescia per il Sicily Beer Fest che anche quest’anno ritorna in scena con le nuove date, rinviate per motivi tecnici, nella meravigliosa cornice del centro storico medievale di Castelbuono dal 22 al 24 settembre 2023 grazie all’organizzazione dell’Associazione Culturale Promomadonie Sicilia con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

Protagonisti indiscussi saranno i birrifici e i produttori di street food made in Sicily, che animeranno per tre intere giornate il centro storico della cittadina madonita pronta nuovamente ad accogliere appassionati e visitatori.

Il festival offre un’esperienza completa dove degustazioni, laboratori del gusto, musica, divertimento e approfondimenti accompagneranno il mondo della birra di qualità, tra cultura e cibo alla scoperta delle eccellenze del made in Sicily e del nostro meraviglioso territorio immerso nel suggestivo Parco delle Madonie.