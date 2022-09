Sala Magnum, continua la baby area gioco del sabato mattina

Ascolta l'articolo

Per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano e/o che hanno bisogno di tempo per sé, il servizio di area gioco del Sabato mattina prosegue!

Alla Sala Magnum show il bambino verrà coinvolto in attività ludiche e didattiche che ne stimolano la fantasia, la creatività, l’autonomia…. ma soprattutto con tanta animazione a cura di Mago Magnum.

Per partecipare al servizio, che si rivolge a bambini tra 3 e 13 anni, massima flessibilità: si può scegliere di portare proprio figlio/a “una tantum” o più volte, anche solo per un’ora o per più ore nella mattinata.

Sala feste Sala “Magnum Show” in via Dante Alighieri 185/187 a Castelbuono (PA) 90013

info 320/9114972