Salgono ancora i dati dei positivi ufficiali a Castelbuono, adesso sono 7

La situazione a Castelbuono è da alcune ore in rapida evoluzione, si è passati dal rassicurante Covid Free al terno a lotto dei numeri sui nuovi positivi.

Riassumiamo qui i dati ufficiali fin qui pubblicati.

7 sono i positivi ufficialmente comunicati dall’ASP e dalla Protezione Civile e confermati dal Comune di Castelbuono questa mattina (12 novembre, nota per il lettore).

Ieri, i dati ufficiali parlavano ancora di solo di 3 positivi, mentre il sindaco Cicero, nel corso della sua diretta Facebook, ha specificato che sono 5 i positivi ufficiali (tampone molecolare ASP) e ha aggiunto che ci sono 43 positivi che aspettano conferma dal tampone.

Chiamato a commentare questo improvviso scoppio e successiva impennata di casi Covid, il sindaco Cicero ha detto a MeridioNews che il sistema sanitario non sta reggendo i ritmi del virus per cui da giovedì a Castelbuono si è in attesa dei risultati relativi ai test fatti nei laboratori di Castelbuono.

In generale appunto si avverte e percepisce una diffusa confusione e preoccupazione da parte dei cittadini sull’effettiva situazione in essere a Castelbuono, proprio ieri è stato pubblicato l’accorato appello di uno dei genitori dei bimbi che frequentavano il micronido che si sospetta essere un possibile focolaio.

Anche i media stanno seguendo evoluzione nella cittadina, passati dal commentare il successo del Covid Free all’improvviso ribaltone di queste ore.