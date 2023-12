San Mauro Castelverde, 5 mila euro ai nuovi residenti e contributi per l’apertura di attività commerciali

Un contributo di 5 mila euro per chi si trasferisce a San Mauro Castelverde e di importo maggiore alle piccole e medie imprese che intraprendono una nuova attività economica nel territorio comunale.

L’avviso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Minutilla nasce dalla disponibilità economica relativa alle somme del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2022 che ammonta a 65.531,33

Il fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività’ economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne.

Due le categorie di interventi. Le risorse potranno essere utilizzate per l’apertura di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso una unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendono nuove attività economiche e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

La seconda opportunità riguarda la concessione del contributo di 5 mila euro a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di San Mauro Castelverde. Questa somma viene data a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Il contributo complessivo messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale di € 65.531,33 sarà assegnato ai soggetti che presentano istanza per una delle due categorie di intervento, con un contributo massimo del 75% dell’importo imponibile di spesa mentre per coloro che decidono di risiedere a San Mauro Castelverde il massimo attribuibile di € 5.000,00.

“Questa iniziativa rappresenta una ulteriore opportunità per chi vuole investire nel nostro paese – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla. Il cambiamento è ormai un processo irreversibile; siamo convinti che nelle aree interne si può puntare per un futuro migliore”.

La richiesta va presentata al Comune entro il 31 gennaio 2024 e il tutto dovrà essere ultimato entro il 30 marzo 2024. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico o visitare il sito del Comune.