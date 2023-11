San Mauro Castelverde, al via l’XI edizione del premio di poesia “Paolo Prestigiacomo”

San Mauro Castelverde – Pubblicato il bando della XI edizione del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo”. Il Comune di San Mauro Castelverde (PA) indice il concorso per promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo nato a San Mauro Castelverde nel 1947 e scomparso a Roma nel 1992. Con l’edizione di quest’anno nasce anche il sito web dedicato al premio dove è possibile reperire tutte le informazioni e le curiosità.

www.festivalprestigiacomosanmaurocastelverde.it

La storia del Premio inizia nel 1993 dall’idea di Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo e si è protratto per un totale di sei edizioni fino al 2007. Ripreso nel 2019 da Fabrizio Ferreri con il sostegno dell’amministrazione comunale e in collaborazione con Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo, annovera tra i vincitori figure fondamentali della scena poetica italiana contemporanea: Patrizia Cavalli (1993), Franco Loi (1994), Franco Marcoaldi (1995), Valerio Magrelli (1996), Iolanda Insana (1997), Maurizio Cucchi (2007), Tiziano Broggiato e Giuseppe Grattacaso (2019), Milo De Angelis e Umberto Piersanti (2021), Francesco Targhetta (2022).

“Il Premio e il Festival di poesia intitolato a Paolo Prestigiacomo con tutte le iniziative distribuite nel corso dell’anno – dichiara il Sindaco Giuseppe Minutilla all’unisono con l’assessore alla cultura Matteo Mazzola – sono ormai un elemento portante dell’identità maurina. Crediamo fortemente in questo processo di innovazione e rigenerazione culturale ed infatti, questa Amministrazione continuerà a puntarvi come ha fatto sin dal suo primo insediamento”.

Il concorso rientra nel 4° Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo, fondato e diretto da Fabrizio Ferreri e organizzato con Andrea Accardi, Giuseppe Condorelli e Diego Conticello, che si terrà nel mese di luglio 2024 nel borgo montano di San Mauro Castelverde (PA).

“Con la nuova edizione del Festival – dichiara Fabrizio Ferreri, fondatore e direttore artistico del Festival – continueremo a guardare più ai processi che all’evento in sé: co-progettando il Festival con un gruppo sempre più ampio e partecipe di abitanti maurini e coinvolgendo le scuole del territorio proviamo ad attivare e connettere energie locali nell’immaginazione e realizzazione di futuri possibili”.

IL PREMIO

Il Premio è aperto a opere di poesia in lingua italiana edite dal 1° gennaio 2023, si articola in un’unica sezione e la partecipazione è gratuita. La giuria è composta da Gabriella Sica (presidente), Andrea Inglese, Federico Italiano, Antonio Lanza e dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Salerno” di Gangi (PA). La scadenza è fissata per il 15 marzo 2024. La giuria, entro la prima metà di aprile 2024, decreterà i 5 finalisti dai quali verrà fuori un vincitore e due menzioni speciali. I nomi dei vincitori e dei menzionati verranno comunicati entro la fine di maggio 2024. I premi saranno in denaro: al vincitore del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” andranno 1.000 euro, mentre alle menzioni speciali 500 euro. I premi dovranno essere ritirati personalmente durante la serata di premiazione che si terrà nel mese di luglio a San Mauro Castelverde (PA) nell’ambito del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo.

