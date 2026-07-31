San Mauro Castelverde, approvati PEF e Tariffe TARI 2026: bollette più leggere per famiglie e imprese

Taglio medio del 10% per le utenze domestiche e del 5% per le attività economiche. Interamente reinvestito a beneficio dei cittadini il premio regionale per la raccolta differenziata.

Meno 10% sulla TARI per le famiglie, meno 5% per le principali attività economiche: nel 2026 San Mauro Castelverde taglia le bollette dei rifiuti e restituisce ossigeno a cittadini e imprese.

Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri 30 luglio, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 e il nuovo piano tariffario, coronando il lavoro congiunto della Giunta Comunale, che ha definito gli indirizzi strategici, degli Uffici Comunali, che hanno elaborato il piano economico-finanziario e tariffario, e del Consiglio Comunale, che ha dato il via libera definitivo agli atti.

Perno della manovra è la scelta strategica della Giunta di destinare integralmente le risorse della premialità regionale per la raccolta differenziata, pari a € 33.907,93, unita all’impiego delle ulteriori detrazioni e strumenti previsti dalla normativa vigente, all’abbattimento diretto del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Tale scelta ha consentito di conseguire un’effettiva ed estesa riduzione delle tariffe per l’anno 2026 sia per le Utenze domestiche le cui tariffe avranno un abbattimento medio del 10% rispetto al 2025 e sia le Utenze non domestiche che avranno una riduzione media del 5% per le principali categorie economiche e produttive del territorio.

“L’approvazione del PEF e delle nuove tariffe TARI – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla – dimostra concretamente come un’amministrazione virtuosa e attenta possa trasformare la responsabilità ambientale in un sollievo economico per la comunità. Abbiamo scelto di restituire interamente ai cittadini e alle nostre imprese le risorse ottenute grazie alla premialità regionale. Questo significativo taglio in bolletta è il risultato di uno sforzo corale. Ringrazio gli uffici comunali, il gestore del servizio e soprattutto i nostri cittadini, la cui costante attenzione nella raccolta differenziata e nei comportamenti quotidiani rappresenta il vero motore di questo importante traguardo”.

Il risultato raggiunto premia la collaborazione attiva tra l’Amministrazione Comunale, il gestore del servizio e l’intera cittadinanza. La cura quotidiana dei cittadini nel conferimento separato dei rifiuti e l’adozione di comportamenti ambientali responsabili si confermano elementi decisivi per l’efficientamento del sistema e per la riduzione sostenibile dei costi a beneficio dell’intera collettività.