San Mauro Castelverde celebra la XX Sagra del Caciocavallo  

Tre giorni (5-6-7 giugno) tra tradizione, gusto, cultura e valorizzazione del territorio

San Mauro Castelverde si prepara ad accogliere la XX edizione della Sagra del Caciocavallo, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dedicati alle eccellenze agroalimentari e alle tradizioni del territorio madonita. Dal 5 al 7 giugno il borgo si trasformerà in un grande palcoscenico del gusto, proponendo un ricco programma di eventi che unirà cultura, gastronomia, spettacolo e attività esperienziali.

La manifestazione rappresenta un omaggio a uno dei prodotti simbolo della comunità maurina: il caciocavallo, formaggio che racconta la storia, il lavoro e l’identità di un territorio da sempre legato alla pastorizia e all’arte casearia.

L’inaugurazione è prevista venerdì 5 giugno alle ore 17.00 presso la Banca dell’Olio delle Madonie con il convegno “Dal latte all’arte: il Caciocavallo di San Mauro tra nutrizione, identità e territorio”, un momento di approfondimento dedicato al valore culturale, nutrizionale ed economico di questa eccellenza locale. La serata proseguirà alle 21.30 al Teatro Comunale con lo spettacolo “Il sotto e sopra di Colapesce”, organizzato dal Teatro Libero Palermo e Grifeo Eventi.

Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00, Corso Umberto I ospiterà l’apertura degli spazi espositivi gastronomici e artigianali. Alle ore 17.00, presso Piano San Mauro, spazio a una delle novità più interessanti dell’edizione 2026: la Degustazione Verticale ONAF, un viaggio sensoriale guidato attraverso le diverse stagionature del caciocavallo, condotto dal delegato regionale ONAF Pietro Pappalardo e accompagnato da una dimostrazione pratica di lavorazione della pasta filata a cura dell’Azienda Agricola Giaimo Vincenzo. In serata, alle ore 21.30, il Teatro Comunale ospiterà il Concerto Musica Anni ’90, una festa dedicata alle hit che hanno segnato un’intera generazione.

La giornata conclusiva di domenica 7 giugno vedrà l’apertura degli stand gastronomici e artigianali alle ore 10.00. Alle ore 11.00 sarà protagonista l’Estemporanea di Cacio Artistico, durante la quale aziende e casari locali mostreranno antiche tecniche di lavorazione e creazioni artistiche realizzate con il formaggio. Seguirà una dimostrazione della preparazione del formaggio e della ricotta. Alle ore 12.30 si terrà la tradizionale degustazione gratuita del caciocavallo, accompagnata dalle esibizioni del Gruppo Folkloristico L’Eremo e dalla presenza delle auto storiche dell’ASD Trabia Motors Passion.

Accanto agli eventi principali, visitatori e turisti potranno vivere il territorio attraverso numerose attività esperienziali: visite guidate del borgo storico, escursioni a cavallo, tour in quad, noleggio e-bike, percorsi alle Gole di Tiberio, trekking naturalistici, oltre alle emozioni offerte dalla Zipline Sicilia e dall’Altalena Gigante, attrazioni ormai conosciute a livello nazionale.

«La Sagra del Caciocavallo rappresenta uno degli eventi più identitari per la nostra comunità – dichiara il sindaco di San Mauro Castelverde, Giuseppe Minutilla. Giunta alla ventesima edizione, questa manifestazione racconta la storia del nostro territorio attraverso uno dei suoi prodotti più rappresentativi, valorizzando il lavoro degli allevatori, dei casari e delle aziende locali. È un’occasione importante per promuovere le tradizioni, sostenere l’economia del territorio e far conoscere ai visitatori le tante eccellenze che San Mauro Castelverde e le Madonie possono offrire. Invitiamo tutti a partecipare a tre giornate all’insegna dell’autenticità, dell’accoglienza e della scoperta dei sapori che rendono unica la nostra terra».

La XX Sagra del Caciocavallo non sarà soltanto una festa del gusto, ma un’importante occasione di promozione territoriale, capace di mettere in rete tradizioni, produzioni locali, turismo esperienziale e patrimonio culturale. Un evento che conferma il ruolo di San Mauro Castelverde come uno dei borghi più dinamici e autentici delle Madonie.

L’iniziativa rientra nelle azioni finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 3, Cultura 4.0, nell’ambito del progetto “Borgo Vivo: San Mauro Castelverde dal Mandamento al Cambiamento”, finalizzato alla valorizzazione e alla rigenerazione del patrimonio culturale e rurale del borgo.