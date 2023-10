San Mauro Castelverde, due ulivi monumentali tra le bellezze del paese

DOMENICA 29 OTTOBRE LA CAMMINATA TRA GLI ULIVI, SETTIMA GIORNATA NAZIONALE.

Il sindaco Minutilla: San Mauro si conferma sempre più protagonista dell’olivicoltura siciliana.

San Mauro Castelverde – Tra i monumenti di San Mauro Castelverde anche due ulivi di 700 e 1800 anni. I due esemplari sono stati censiti dal Direttore dell’Orto Botanico di Palermo Prof. Rosario Schicchi e risultano registrati nell’elenco degli “Alberi Monumentali di Sicilia” consultabile nel sito internet del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

“San Mauro si conferma sempre più protagonista dell’olivicoltura siciliana”. A dirlo è il sindaco Giuseppe Minutilla che elenca una serie di iniziative attuate nell’ambito proprio dell’olivicoltura del paese e inviata tutti a partecipare, domenica 29, alla camminata tra gli ulivi promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

“Dopo la riscoperta di antichi frantoi, le Master Class di avvicinamento all’olio EVO di qualità, il progetto “Olio in Cattedra” dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio che ha visto protagonisti i nostri studenti delle elementari e medie – spiega il sindaco Giuseppe Minutilla – dopo avere accolto gli autori del libro “Oleoturismo” e presentato l’ultimo libro del Prof. Sutera “Il posto degli Ulivi”, San Mauro Castelverde, socio dell’ Associazione Nazionale Città dell’ Olio, si può vantare anche dei suoi ulivi monumentali che, prossimamente, saranno inseriti anche nell’elenco degli “Alberi Monumentali d’Italia”.

Gli Ulivi monumentali- spiega Dario Macaione, proprietario di uno di questi – si trovano in contrada “Ogliastro” e “Mallìa” e sono sempre visitabili su prenotazione contattando i proprietari. La presenza di questi esemplari che rappresentano e parlano del nostro territorio è importante e deve essere conosciuta. In questo senso voglio esprimere un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Concetta Divono del Comando Corpo Forestale Regione Sicilia e il Servizio 5 – Tutela e Biodiversità”.

Domenica prossima 29 ottobre si potrà visitare l’uliveto secolare chiamato “Uliveto San Francesco” con uno dei due esemplari monumentali. Punto di ritrovo presso l’Ass.ne “L’Ulivo Capovolto” in contrada Contrada Ogliastro (Sp 52). Per informazioni chiamare il 335.1235703. Per l’ulivo di contrada Mallia 320.9795882