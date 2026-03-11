San Mauro Castelverde, secondo appuntamento della stagione teatrale 2026. Il 14 e 15 marzo Hosting con il Collettivo LunAzione

Il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde riapre le porte per il secondo appuntamento della straordinaria stagione teatrale 2026. Un programma unico nel suo genere, caratterizzato da qualità artistica, originalità e una profonda radice territoriale, offerto gratuitamente alla cittadinanza e ai visitatori.

Il sipario si alza il 14 alle ore 17 e 19.30 e il 15 marzo alle ore 17.

Il cuore di questo appuntamento è un’opera coraggiosa e innovativa curata in Hosting dal Collettivo LunAzione. Si tratta di un un’esperienza site-specific immersiva che abbatte le pareti del teatro per trasformare l’intero paese in un palcoscenico vivente.

Gli spettatori saranno coinvolti in un percorso pedonale guidato da cuffie radio, un viaggio sonoro ed emotivo attraverso i vicoli e le piazze del borgo. Non si tratta di semplice osservazione perché si entra all’interno di un’opera realizzata con la partecipazione attiva della cittadinanza attraverso interviste e ricerche sul campo. Il risultato è un’esperienza poetica e relazionale unica, dove ospiti e residenti si incontrano, condividendo memorie e sguardi sul presente.

L’arte al servizio della comunità con il Collettivo LunAzione

Ideatori del progetto è il Collettivo LunAzione di Napoli che riunisce attori, registi, drammaturghi e tecnici della scena con finalità di creazione, studio e promozione del teatro inteso come forma di espressione ad alta funzione sociale. Infatti, il loro teatro riesce a muovere i propri passi anche oltre le tavole del palcoscenico. L’attenzione della compagnia è orientata alla portata comunicativa ed empatica dell’atto teatrale.

L’appuntamento rientra nel programma intitolato “Ora si cunta – Storie, voci, teatro”, è il risultato del progetto “Borgo Vivo: dal mandamento al cambiamento”, vincitore della Linea B del bando PNRR “Attrattività Borghi”. L’iniziativa, realizzata da Tedacà, compagnia teatrale torinese, in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde e l’Associazione Culturale e Musicale “L’Eremo”, non solo restituisce alla comunità uno spazio culturale vitale, ma forma e affida la gestione del teatro ai giovani del paese.

Una visione oltre lo spettacolo

“Questo non è solo teatro – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla – è il momento in cui la comunità riprende la parola, racconta la propria storia e scrive, insieme, il prossimo capitolo del suo futuro, supportata da realtà artistiche che credono nel teatro come strumento di cambiamento sociale.”

“Ora si cunta” rappresenta, infatti, la dimostrazione concreta che le aree interne possono essere motori di innovazione culturale. Investire sui giovani, valorizzare le storie locali e utilizzare fondi europei come il PNRR per rigenerare gli spazi pubblici significa costruire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Date e Orari degli Appuntamenti

Sabato 14 marzo: ore 17.00 e ore 19.30

Domenica 15 marzo: ore 17.00

L’accesso è gratuito. Si consiglia di prenotare la propria partecipazione per garantire la disponibilità delle cuffie radio.

CONVENZIONI PER CHI VIENE DA FUORI

Per gli spettatori provenienti da fuori San Mauro, saranno attivate convenzioni con locali e strutture ricettive del borgo. I dettagli verranno forniti in fase di prenotazione.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

assleremo@gmail.com