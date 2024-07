San Mauro Castelverde, si è chiuso con successo il IV Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo

San Mauro Castelverde – Si è concluso con successo il IV Festival di poesia Paolo Prestigiacomo. Il nuovo mix pensato dal direttore artistico Fabrizio Ferreri è risultato vincente.

Per l’edizione di quest’anno, infatti, alla poesia è stata affiancata la musica e il cinema che ha reso il Festival più dinamico e attrattivo, un evento per tutte le generazioni.

Tante le novità quindi, ad iniziare dal nuovo format utilizzato per la presentazione dei libri vincitori del dell’XI edizione del premio di poesia “Paolo Prestigiacomo”.

“Caccia all’autore” l’idea base di un modo diverso di raccontare la letteratura e la poesia attraverso un vero e proprio processo con accusa e difesa che hanno analizzato da cima a fondo la pubblicazione. Una idea di due avvocati, Mario Cavallaro e Patrizia Lionti, che è stata apprezzata dal pubblico presente ed anche dagli autori che hanno visto sviscerare il proprio scritto.

Ad essere processati sono stati i libri “A sciame” (Arcipelago Itaca) di Maria Grazia Insinga di Capo d’Orlando che ha ricevuto il premio “Selezione Speciale della giuria” e “Umiltà Gallina”, (RP Libri) di Eleonora Conti dalla provincia di Parma che ha vinto il premio “Opera Prima”.

Ieri, domenica, giornata conclusiva, al Salone Badia, un altro momento dedicato alla poesia con “Aprire la memoria” in ricordo dell’indimenticata cittadina Antonietta Castelli, stimata insegnante con la passione della poesia. All’appuntamento era presente il figlio Domenico Cannizzaro, noto speaker di Radio Time, che non ha nascosto la propria emozione per la consegna della targa dedicata a sua madre. Alla fine della giornata è stato proiettato “Radici e vento: San Mauro in Argentina” un documentario che lega “La Escuela italiana de San Mauro in Quilmes” con Mario Truscello e Maria Concetta Cassata che hanno raccontato questa bella storia di solidarietà in un momento difficile per l’Argentina.

A contorno dei tre giorni c’è stato il cinema a sorpresa proposto dall’ISIS G. Salerno di Gangi a cura di Ignazio Sauro, la musica di Marco Agozzino al Sax e Mario Romeo alla Fisarmonica che hanno suonato Piazzolla, Galliano, Hermosa, Bartok, Girotto e Iturralde. Non sono mancati i canti popolari dell’Associazione Culturale e Musicale L’Eremo e la musica dei Dj Luca Scimeca di Radio One e Dj Claudia Giannettino-Vocalist Chiara Figus che ogni sera hanno fatto ballare fino a notte fonda. Tra gli altri appuntamenti l’equitrekking, escursioni e visite guidate.

Di interesse particolare è stata anche la mostra “Luoghi e paesaggi di San Mauro” di Giacomo Di Marco che ha ritratto angoli, vicoli, scorsi paesaggistici di San Mauro. Nello stesso spazio espositivo del salone Badia erano esposti pregevoli manufatti della tradizione locale che hanno messo in luce l’artigianato locale.

L’allestimento di Maria Pia Sinieri, Rosario Candino, Domenico Scialabba e Mauro Giaimo. Guide della mostra: Rosario Candino e Mauro Giaimo.

“Il festival di poesia Paolo Prestigiacomo – afferma il sindaco Giuseppe Minutilla – rappresenta il fiore all’occhiello delle iniziative della stagione estiva di San Mauro Castelvetro. Soltanto con la cultura si può cambiare ed è per questo che investiamo sulla cultura e su questo premio che rappresenta un momento importante e fondamentale per la crescita e la rinascita del paese”.

I PREMIATI

L’XI edizione del premio di poesia “Paolo Prestigiacomo” è stata assegnata a Stefano Dal Bianco con “Paradiso” (Garzanti), menzioni Florinda Fusco con “Materia Osservabile” (La Vita Felice) e Vanni Santoni con “Altre Stanze” (Le Lettere), Premio “Opera Prima” Eleonora Conti con “Umanità gallina” (RP Libri) e Premio “Selezione speciale della giuria” a Maria Grazia Insinga con “A sciame” (Arcipelago Itaca).

L’individuazione dei premiati è stata ad opera della giuria composta da Gabriella Sica (presidente) Andrea Inglese, Antonio Lanza, Federico Italiano e degli studenti dell’Istituto “G. Salerno” di Gangi diretto da Ignazio Sauro nelle cui classi sono stati letti i 10 libri finalisti.

Il concorso è indetto annualmente dal Comune di San Mauro Castelverde (PA) e dall’Associazione Palestra Per la Mente per promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo nato a San Mauro Castelverde nel 1947 e scomparso a Roma nel 1992.