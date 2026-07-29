Sanità pubblica, il Movimento 5 Stelle fa tappa a Petralia Sottana: il 5 agosto presidio davanti all’ospedale Madonna dell’Alto

#sanitàxtutti LA SALUTE NON È UN PRIVILEGIO

La mobilitazione continua. Siamo partiti dalla Provincia di Agrigento e non ci fermiamo più.

Mercoledì 5 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 13.00, saremo a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, davanti all’Ospedale Madonna dell’Alto, ad ascoltare i cittadini.

La sanità pubblica è un diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione.

Ma il principio dell’uguaglianza di accesso alle cure incontra forti disuguaglianze territoriali ed economiche. La Sicilia è terra bella ma maledetta perché i diritti fondamentali non sono sempre garantiti e chi ha bisogno di cure trova porte chiuse, liste di attesa interminabili e il privato sempre a portata di mano in tempi brevi. Ecco che chi ha la possibilità economica si cura meglio e può garantirsi anche l’accesso a cure migliori nel Nord del Paese.

Con la campagna #sanitàxtutti noi del Movimento 5 Stelle scegliamo, come sempre, di stare dalla parte dei cittadini che con le loro tasse finanziano servizi che non possono essere negati in nome del profitto economico e degli interessi delle lobby di potere. Per questo organizziamo presidi davanti agli ospedali: per ascoltare la gente, raccogliere le istanze e farci carico dei bisogni di tutti.

La nostra proposta è chiara: rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale con più investimenti, con assunzioni di personale adeguato che possa lavorare in condizioni di sicurezza, criteri di valutazione trasparenti per i dirigenti e il pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Il Movimento 5 Stelle Madonie con il Coordinatore regionale Nuccio Di Paola, impegnato in prima linea in numerosi presidi in tutte le province della Sicilia, con la deputata Daniela Morfino e con il coordinatore provinciale Steni Di Piazza che si sono impegnati per questa tappa, vi aspetta a Petralia Sottana il 5 agosto.

Non parole vuote ma ascolto e azioni concrete.