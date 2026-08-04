Sant’Ambrogio, il cinema arriva in piazza con la prima edizione de “I Film di Largo Speranza”

Una serata dedicata al cinema sotto le stelle e al confronto con il regista. È questo lo spirito della prima edizione de “I Film di Largo Speranza”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Sant’Ambrogio APS con la collaborazione della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Cefalù.

L’appuntamento è fissato per lunedì 10 agosto 2026, alle ore 21:00, in Largo Speranza, nel borgo marinaro di Sant’Ambrogio, frazione di Cefalù. L’ingresso è gratuito.

Nel corso della serata sarà proiettato il film “Un giorno d’estate”, diretto dal regista Gaetano Di Lorenzo. Al termine della proiezione il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un momento di riflessione e dibattito insieme allo stesso autore, approfondendo temi, ispirazioni e retroscena dell’opera.

L’iniziativa punta a trasformare Largo Speranza in uno spazio di incontro culturale, offrendo un’occasione per vivere il cinema all’aperto e favorire il dialogo tra spettatori e regista in un contesto suggestivo affacciato sul mare.

Con questa prima edizione, la Pro Loco di Sant’Ambrogio inaugura un nuovo appuntamento estivo dedicato alla settima arte, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso eventi culturali aperti alla comunità e ai visitatori.

L’appuntamento è quindi per il 10 agosto alle ore 21:00 a Largo Speranza, con ingresso libero.

Tag (WordPress): Sant’Ambrogio, Cefalù, Pro Loco Sant’Ambrogio, I Film di Largo Speranza, Un giorno d’estate, Gaetano Di Lorenzo, cinema all’aperto, estate 2026, eventi Madonie, cultura Sicilia