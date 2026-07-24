Sant’Anna 2026 al Museo Civico Castelbuono — orari speciali per la festa patronale
Il Castello dei Ventimiglia, cuore della festa e sede del Museo Civico Castelbuono, vi aspetta con più momenti di ingresso libero durante le celebrazioni e aperture a orari speciali.
🗓️ Sabato 25 luglio
🕘 Mattina: apertura con ingresso a pagamento
🚫 Pomeriggio: chiuso al pubblico
🗓️ Domenica 26 luglio
🎟️ Ingresso gratuito
9:30–13:00 · 16:00–20:00
🗓️ Lunedì 27 luglio
🎟️ Ingresso gratuito
9:30–13:00 · 16:00–20:00
♿ Un Museo per tutti e tutte
Per consentire un’esperienza di visita accessibile, ricordiamo inoltre che è attivo il servizio del sistema di ascensori su Viale Castello e tra i piani del Castello dei Ventimiglia.
Il servizio dell’ascensore su Viale Castello è riservato alle persone non deambulanti.
Per la prenotazione è possibile contattare la biglietteria del Museo al numero 0921 671211.
Si consiglia di effettuare la prenotazione con anticipo chiamando in orario di apertura al pubblico del Museo.
☀️ Da ricordare
Negli altri giorni resta in vigore l’orario estivo: 9:30–13:00 / 15:00–18:30, tutti i giorni.
Vi aspettiamo nelle sale del Museo durante i giorni della festa! 🏰✨
—
In foto: Busto Reliquiario di Sant’Anna,
Cappella Palatina di Sant’Anna, Castello dei Ventimiglia, Castelbuono.
Foto: Valentina Minutella
Caricamento articoli correlati...