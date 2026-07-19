Sant’Anna 2026, Castelbuono si prepara alla festa della Patrona: ecco il programma completo dei festeggiamenti

Castelbuono si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno con i festeggiamenti in onore di Sant’Anna, patrona del paese. Dal 17 al 27 luglio il centro madonita sarà animato da un ricco calendario di celebrazioni religiose e iniziative civili che culmineranno nelle giornate del 25, 26 e 27 luglio, tra tradizione, fede, musica, sport e spettacoli.

Le celebrazioni, organizzate dal Comune di Castelbuono, dal Comitato Festeggiamenti Sant’Anna e con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, rappresentano un momento di forte identità per la comunità castelbuonese.

Il programma liturgico è iniziato il 17 luglio con la tradizionale Novena, che ogni sera prevede la preghiera e la Santa Messa presso la Cappella Palatina del Castello e la Chiesa del Collegio, seguite dalla processione con il simulacro di Sant’Anna per le vie del paese.

Sabato 25 luglio

La giornata si aprirà con le celebrazioni della Novena e proseguirà alle ore 18 con il tradizionale Corteo delle Chiavi. Alle 19 sarà aperto il sacello per la preghiera degli ammalati e l’esposizione del Sacro Teschio di Sant’Anna. In serata, alle 21, è prevista l’Adorazione Eucaristica con i Primi Vespri della solennità.

Sul fronte civile, il centro storico sarà animato già dalla mattina dal banditore accompagnato dagli sbandieratori e dai Musici Arcobaleno “Città di Barrafranca”. Alle 12 è previsto lo sparo di mortaretti e il giro della Banda Musicale “L. Perrini”.

Nel pomeriggio spazio agli spettacoli degli sbandieratori in Piazza Margherita, al suggestivo Corteo delle Chiavi con la partecipazione dei lancieri a cavallo delle guardie Ventimigliane e alle ore 22 la presentazione del 100° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono in Piazza Margherita.

Domenica 26 luglio

Giorno della solennità di Sant’Anna. Fin dalle prime ore del mattino saranno celebrate numerose Messe nella Cappella Palatina e nelle chiese del paese.

Alle ore 21 si terranno l’Adorazione Eucaristica e i Secondi Vespri.

Il programma civile sarà particolarmente ricco: alle 9.30 e alle 11 intrattenimento musicale con la Banda “L. Perrini”, Baby Run in Piazza Margherita, gare giovanili del Giro Podistico, il “Vape Vintage” e la gara FISDIR.

Alle ore 19 scatterà il via del 100° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, con diretta Rai Sport dalle 20.30 e trasmissione streaming sui canali ufficiali del Giro.

La serata si concluderà alle 22.30 in Piazza Castello con il concerto dei Matia Bazar.

Lunedì 27 luglio

La giornata dedicata alla Patrona si aprirà con le Messe solenni. Alle ore 11 sarà celebrata la Pontificale presieduta dal Vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, alla presenza delle autorità civili, militari e del Comitato Festeggiamenti.

Nel pomeriggio, alle ore 18, si svolgerà la traslazione della reliquia nella corte del Castello.

Alle ore 21 prenderà il via la tradizionale processione con la sacra reliquia di Sant’Anna per le vie del centro storico. Al rientro sono previsti l’Inno a Sant’Anna eseguito da solisti, coro e banda, il Testo di Sant’Atanasio, le musiche di Loreto Perrini, l’invocazione del patrocinio della Santa e la benedizione finale sul popolo di Castelbuono.

Gli eventi collaterali

Tra gli appuntamenti inseriti nel programma civile figurano anche:

22 luglio: tradizionale alborata con 22 colpi di cannone, esposizione della bandiera sul Castello e giro della banda musicale.

23 luglio: 2° Trofeo Sant’Anna di calcio giovanile.

24 luglio: spettacolo musicale “Radio Time90 Show” in Piazza Castello.

27 luglio: passeggiata delle bande musicali e spettacolo pirotecnico alle 21.

28 luglio: concerto tributo a Max Pezzali con gli Gli Anni 883 Tribute Band in Piazza Minà Palumbo.

Anche quest’anno la festa di Sant’Anna unirà fede, tradizione e partecipazione popolare, confermandosi uno degli eventi più rappresentativi della storia e dell’identità di Castelbuono.