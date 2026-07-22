Sarino Barreca ✞ 22 luglio 2026

Ultimi Commenti
-
Castelbuono perde oltre 1 milione di euro del PNRR: sfuma…
Branca branca branca, leon leon leon •L'armata Brancaleone colpisce ancora, continua a fare danni, da quasi 25 anni! Sono infat…
-
Sant’Anna 2026, Castelbuono si prepara alla festa della P…
Piro Nicolo •Non spari di mortaretti nelle immediate vicinanze del Castello.
-
Castelbuono, doppia convocazione del Consiglio comunale: …
tecnico da taverna •come? semplicemente perché una minoranza organizzata da un soggetto scaltro, scaltrissimo…
-
Costruzione e crollo della Cupola, e altre note storiche …
rosario •chi opera sui beni architettonici deve avere le competenze e la cultura per poterlo fare.…
-
Castelbuono, la Cooperativa GI.CO seleziona 7 operatori p…
avvocato dei deboli •Chiedo se qualcuno può togliermi qualche dubbio. Dice l’avviso: “La Cooperativa Sociale G…
-
Castelbuono, doppia convocazione del Consiglio comunale: …
aspetta che mi abbasso ancora un po •Come abbiamo fatto a ridurci così? Muti e muli?
Caricamento articoli correlati...