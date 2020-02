Satira di Regime? No, grazie

Qualche giorno fa abbiamo riportato una divertente e, al contempo, amara goliardia riguardante un manifesto di un presunto Veglionissimo al CINE-Teatro Le Fontanelle.

Lo scherzo, oltre a rievocare i fasti del Teatro e del Veglione di un tempo, celebrava anche la mitica elezione di Miss Castelbuono per concludersi con la chicca dell’esibizione dei The Albatros con l’auspicio di un risorgerò di feniciana memoria.

Così pensato, lo scherzo aveva tutte le caratteristiche per essere una perla di raffinatezza e di nostalgia, senza alcun tipo di volgarità o offesa, per ribadire una presa di posizione altrettanto dignitosa come qualunque espressione di libero pensiero: vogliamo un teatro al posto del rudere delle Fontanelle.

All’amenità online è seguita poi la materiale e fisica affissione dei suddetti manifesti in negozi, come del resto sono soliti fare tutti gli eventi a Castelbuono.

Per impreziosire la burla, l’affissione viene fatta proprio il giorno del martedì grasso, al culmine del Carnevale famoso per ogni scherzo che vale e riderci su.

Succede, invece, che lo scherzo viene preso seriamente, così i Vigili Urbani ordinano di rimuovere subito li manifesti, talmente subito da pensare che a Castelbuono non ci fossero cose più serie a cui dedicarsi, anche di ordine pubblico, essendo nel vivo del Carnevale con sfilate di carri e flussi di traffico da gestire, solo per fare un esempio.

Come qualche commentatore ha fatto notare, la scelta è stata semplicemente incomprensibile, e l’unica offesa riguarda la libertà di pensiero e di satira tanto sovrana e sacra a Castelbuono in tempi di Carnevale.

Mai in passato era accaduto qualcosa di simile, manifesti che annunciavano improbabili e comiche sagre sono rimasti affissi nel divertimento generale oppure gli scherzi pre-matrimoniali che gli amici degli sposi sono soliti fare non hanno mai sofferto alcuna censura in quanto irregolari.

La rimozione dei manifesti del Veglione ha invece un sapore pessimo che strizza l’occhio a scenari più simili a cento anni fa, quando gli anni venti si aprivano a ben altre tristezze.

Qualche consigliere grida al clima di paura e qualche altro crede di far satira, e il sospetto che, se solo fosse vero, avremmo un mix perfetto per regalarci una satira di regime, alla quale rispondiamo, no grazie.