Satira: I Sarvietti Gnutticati, online il video integrale dello spettacolo dal titolo “Ia nun lu vilissi diri”

È disponibile il video integrale dello spettacolo di satira dal titolo: “Ia nun lu vilissi diri” del gruppo I Sarvietti Gnutticati, andato in scena martedì 17 febbraio 2026 nell’ambito del tradizionale Veglione di Carnevale di Castelbuono. Una serata di ironia tagliente, battute in dialetto e riflessioni leggere ma incisive che hanno conquistato il pubblico presente in sala e che adesso possono essere rivissute dall’inizio alla fine grazie alla pubblicazione della registrazione completa.

Il gruppo, composto da Stefania Sperandeo, Lia Romè, Gianclelia Cucco e Concetta Fiasconaro, ha portato sul palco una satira vivace e ben costruita, alternando sketch, monologhi e momenti corali, ad arricchire lo spettacolo l’accompagnamento musicale di Peppe Barreca e Vincenzo Spallino, che con chitarra e fisarmonica hanno scandito ritmi e cambi scena, contribuendo a creare l’atmosfera tipica delle maschere carnevalesche castelbuonesi.