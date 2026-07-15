Scatta il tuo balcone: il Giro Podistico si vive dall’alto, al via il contest fotografico

In occasione del tradizionale Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, i balconi del centro storico diventano protagonisti di un’iniziativa che unisce sport, partecipazione e creatività.

Con il contest “Scatta il tuo balcone”, cittadini e visitatori sono invitati a vivere la corsa da una prospettiva speciale: quella del proprio balcone. L’invito è semplice: radunare amici e familiari, preparare il tifo e lasciarsi fotografare mentre si assiste al passaggio degli atleti.

Le foto potranno essere scattate da chi transita lungo il percorso oppure inviate direttamente tramite i canali Instagram o Facebook dell’organizzazione.

Tutte le immagini ricevute saranno pubblicate sui social e la fotografia che otterrà il maggior numero di “Mi piace” sarà premiata con un riconoscimento dedicato.

L’iniziativa vuole valorizzare uno degli aspetti più caratteristici del Giro Podistico di Castelbuono: l’atmosfera di festa che ogni anno coinvolge l’intero paese, con balconi addobbati, applausi e incitamenti che accompagnano gli atleti lungo tutto il percorso.

Un’occasione per partecipare attivamente alla manif