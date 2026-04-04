Scialpinisti dispersi sul Pizzo Carbonara, salvati dal Soccorso Alpino

Attimi di apprensione nella giornata di ieri sul Pizzo Carbonara, la vetta più alta del massiccio delle Madonie, dove due scialpinisti hanno perso l’orientamento durante la discesa a causa delle avverse condizioni meteo.

L’allarme è stato lanciato alla Compagnia dei Carabinieri di Cefalù, che ha immediatamente attivato i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Palermo. I due escursionisti erano partiti in mattinata dalla località Battaglietta, nei pressi di Piano Battaglia, con l’obiettivo di raggiungere la cima a quota 1979 metri.

Durante la fase di discesa, però, la scarsa visibilità e il peggioramento del tempo li hanno indotti a imboccare il versante sbagliato, dirigendosi verso Castelbuono. Resisi conto della difficoltà, hanno richiesto aiuto: la segnalazione è stata quindi trasferita al Soccorso Alpino (CNSAS).

L’intervento è scattato tempestivamente: squadre di tecnici sono partite sia da Castelbuono sia da Petralia Sottana, riuscendo a raggiungere rapidamente i due scialpinisti nonostante le condizioni meteo sfavorevoli.

I soccorritori hanno quindi accompagnato gli escursionisti a valle in sicurezza, concludendo l’operazione senza conseguenze per i coinvolti. L’episodio conferma ancora una volta l’importanza della prudenza in montagna, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche instabili.