Scontro tra due auto al bivio della circonvallazione zona Panarello

Si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, a livello dell’incrocio della circonvallazione – zona Panarello, un scontro frontale tra due utilitarie. Fortunatamente non si registrano feriti, tuttavia i danni sull’avantreno dei due mezzi sembrerebbero alquanto consistenti. Sul posto è presente la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

La pericolosità di tale incrocio è nota da tempo, infatti da qualunque direzione di marcia si provenga la visibilità per gli automobilisti risulta sempre molto scarsa e limitata, tanto che molto spesso chi deve dare precedenza è costretto quasi ad attraversare l’incrocio per scorgere eventuali auto con diritto di precedenza in marcia.

Tempo fa alcuni residenti avevano avallato l’idea di costruire una rotonda per l’incrocio in questione, effettivamente ne risulterebbe un sicuro guadagno in sicurezza, una migliore visibilità in entrata con rallentamento forzato anche di chi ha la precedenza.