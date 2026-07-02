Scontro tra un mezzo pesante e un treno merci a Cefalù: traffico ferroviario sospeso

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria Messina–Palermo, dove un mezzo pesante è rimasto coinvolto in una collisione con un treno merci in corrispondenza di un passaggio a livello situato in contrada Vallone di Falco, nel territorio comunale di Cefalù.

L’incidente si è verificato intorno alle 14.30. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza.

Il conducente del mezzo pesante ha riportato lievi ferite ed è stato affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nessuna conseguenza, invece, per i due macchinisti a bordo del convoglio merci, che sono rimasti illesi.

A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sulla tratta Messina–Palermo è stata temporaneamente interrotta, con possibili ripercussioni sul traffico ferroviario.