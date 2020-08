Scoppia conduttura dell’acqua in via Tenente Ernesto Forte. Situazione critica [VIDEO]

Da circa un’ora in via Tenente Ernesto Forte è in corso una grossa fuoriuscita di acqua potabile dalla conduttura che giunge fino a Pollina.

Con buona probabilità, alla base della rottura della conduttura idrica (ma è tutto da verificare) potrebbe aver giocato un ruolo determinante il movimento franoso che di anno in anno peggiora sempre di più, con una faglia della frana che è sempre più larga.

In seguito alla segnalazione alle autorità da parte di alcuni residenti sono attualmente sul posto il tecnico comunale l’arch. Dolce e alcuni agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

La situazione di via Tenente Ernesto Forte precipita di giorno in giorno, è chiaro che si tratta di una vera e propria emergenza e non è più possibile attendere i tempi di una politica lenta che non trova soluzioni.