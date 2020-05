Scoppia il caso dell’affidamento della tumulazione a Madonie Servizi, il video-denuncia di “gravi irregolarità” di Tumminello per l’esclusione di CLS

Si solleva un altro polverone sull’amministrazione comunale, questa volta legato ad un Avviso Pubblico per l’affidamento dei servizi di tumulazione e di pulizia del verde all’interno del cimitero del 14 maggio 2020 e per i quali è risultata aggiudicataria la cooperativa Madonie Servizi.

I dubbi su una ipotetica lesione dell’interesse pubblico sono stati avanzati in un video dal consigliere Tumminello il quale ha evidenziato:

– dal verbale di selezione di Indagine di Mercato del 14.5.2020 risultano partecipanti solo due delle sei ditte invitate (la CLS e la Madonie Servizi);

– la CLS, che aveva presentato l’offerta più bassa, è stata esclusa per mancanza di requisiti tecnici;

– la CLS, tuttavia, in passato aveva già svolto lavori di tumulazione, e ciò risulta da almeno due atti, una convenzione di accreditamento e una determinazione dell’amministrazione del dicembre 2019;

– la Madonie Servizi, invece, non aveva mai svolto servizi di tumulazione e neanche attività analoghe che è il primo dei criteri col quale le amministrazioni possono chiedere di provare il possesso delle capacità tecniche;

– l’avviso riguarda un importo economico complessivo ben superiore ai 40 mila euro per cui non poteva essere applicata la disciplina dei contratti sotto soglia: infatti per fare ciò è stato indicato il prezzo di una sola tumulazione ma, in un anno, avvengono più di cento tumulazioni che poi devono essere moltiplicate per tre anni (durata complessiva dell’affidamento del servizio).

– Madonie Servizi è già stata affidataria da parte dell’amministrazione di altre commesse: quella, ormai famosa, delle strisce pedonali e quella dei servizi di raccolta di rifiuti per mezzo di Castelbuono Ambiente, la società in house totalmente controllata dal Comune di Castelbuono.

Conclude Tumminello affermando che, finora, il presidente di Madonie Servizi può dirsi ampiamente soddisfatto della propria scelta fatta in campagna elettorale quando ha apertamente supportato l’attuale sindaco salendo sul palco e, può ben capirsi come adesso abbia chiaramente i suoi buoni motivi per difenderlo pubblicamente attaccando i suoi avversari.

Sotto il video integrale.