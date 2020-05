Scoppia “la pandemia” del volontariato a Castelbuono: Motor Sport Club e i Cavalieri di San Giorgio ripuliscono alcune aiuole

Si moltiplicano di giorno in giorno i Castelbuonesi impegnati nella sistemazione del verde pubblico.

Ripristinate, sistemate e ripulite le aiuole della circonvallazione e quella del parcheggio del cimitero da parte dell’Associazione dei cavalieri di San Giorgio.

Volontari e associazioni in campo per il bene comune. Succede a Castelbuono, dove le associazioni e liberi cittadini continuano a promuovere l’iniziativa “ADOTTA UN AIUOLA O UNA FONTANA”.

Appuntamento questa mattina alle ore 13:30 davanti al cimitero per una giornata dedicata alla cura del verde urbano, già è successo lo scorso anno. Protagonisti della giornata i Cavalieri di San Giorgio, invitati dall’amministrazione in maniera volontaristica a curare diverse aree verdi compresa quella all’ingresso del cimitero.

Quattro le grandi aiuole interessate dall’opera dei volontari, che hanno raccolto una quantità grossa di erbacce e rifiuti in collaborazione con l’assessorato all’ambiente.

Assessore Guarcello “Grande partecipazione civica a Castelbuono, laddove il manutentore comunale vive un momento di difficoltà. Il colpo d’occhio è notevole per chi raggiunge i luoghi dove i volontari hanno operato. Questa è una delle tante testimonianze di ciò che si può fare per rendere il mondo più bello con un piccolo sforzo da parte di tutti; un semplice segno per dimostrare ai meno attenti che abbiamo solo un pianeta da abitare, da amare e rispettare, un solo pianeta da tramandare alle future generazioni”

Un altro bell’esempio, un gesto semplice, significativo, un gesto di civiltà e di amore per la città e per il proprio quartiere.

Un cittadino di Castelbuono, che abita in via Mazzini, armato di tanta buona volontà ha pulito un’area pubblica e ha raccolto carta,erbacce ecc ecc.

Un segnale da parte di un cittadino che si chiede cosa può fare per la comunità in cui vive e non cosa il pubblico può fare per lui. Un pensiero e magari un’azione che tanti stanno facendo più spesso.

Grazie a Maurizio Piro dall’amministrazione comunale.

E ancora l’ Associazione Motor Sport Club Castelbuono, per il secondo anno «giardinieri non per caso».

Hanno adottato l’aiuola lo scorso anno per dedicarsi alla pulizia della nostra Castelbuono e rendere decorosa l’aiuola dedicata alla “TARGA FLORIO”.

Nella foto: Santino Fiasconaro, Antonio Macaluso e Alaimo Rosario che hanno ripulito la “loro” adozione e valorizzato questi triangoli di verde che necessitano di attenzione costante.

Specie nel periodo estivo la manutenzione deve essere continua perché l’erba cresce rigogliosa trasformandosi in rovi.

Una circostanza di fronte alla quale l’associazione ha preferito rimboccarsi le maniche e operare. Decespugliatore, soffiatore e rastrelli non sono il loro pane quotidiano,perché nella vita svolgono altri lavori, ma da quando hanno preso in gestione questi spazi comunali solleticati dall’assessore Guarcello hanno accettato la scommessa e …che dire hanno vinto anche questa “tappa”.

Le nostre associazioni sportive e culturali dimostrano grande attenzione in tutti i campi e in tutti i settori per fare sempre e comunque il bene di Castelbuono.

UN ENORME GRAZIE dall’amministrazione Comunale e tutti i cittadini di Castelbuono!